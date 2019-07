Conducerea TVR, OBLIGATA de instanța sa achite DESPAGUBIRI unei foste șefe DEMISE ILEGAL de Doina Gradea

Scandalul dintre conducerea TVR și Carmen Olaru, fostă directoare la TVR Iași, a fost tranșat de instanță. Olaru a dat în judecată TVR și pe directoarea Doinea Gradea acuzând că a fost demisă ilegal. Magistrații i-au dat dreptate și acum obligă TVR să îi achite daune.

Potrivit sentinței definitive a Curții de Apel, instituția publică de televiziune va plăti daune morale de 2.000 de euro, precum și salariul pe care jurnalista ar fi urmat să-l ia, ca director, până la finele anului 2017, considerându-se că a fost demisă ilegal, deși câștigase postul prin concurs. “Sentința e definitivă. E una favorabilă. Am câștigat și la Curtea de Apel, unde a fost un singur termen. Procesul a început în ianuarie 2018. Iar după un an și jumătate la prima instanță, a urmat un singur termen la apelul făcut de ei. Procesul s-a mai întins cu amânări, cu vacanța judecătorească de anul trecut. Daunele morale obținute au fost de 3.000 de euro la prima instanță. 2.000 acum. Dar nu ăsta era scopul. Am fost repusă în funcție pentru perioada cât mai era în vigoare decizia, finalul lui 2017. Vor fi plătite cheltuieli de judecată, daune morale”, a declarat Carmen Olaru pentru Libertatea.