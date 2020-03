Conexiunea la internet, sub semnul intrebarii, din cauza coronavirusului

În SUA, Comisia Federală pentru Comunicaţii a anunţat, vineri, că marii furnizori de internet, Comcast Corp, AT&T Inc and Verizon Communications Inc, vor continua să livreze acest serviciu, pentru 60 de zile, chiar şi celor care nu-şi pot achita facturile, din cauza blocajelor generate de epidemia de coronavirus.