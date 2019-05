Conferința Naționala a Asociației Melanom Romania 2019, ediția a IV-a

Banner FB AMeR2019

Melanomul este un cancer extrem de agresiv care afecteaza in general tinerii, fiind responsabil de 75% dintre decesele cauzate de cancerele de piele. Conform estimarii Globocan, in anul 2018, 1107 de persoane au fost diagnosticate cu melanom in Romania, dintre care 438 si-au pierdut viata.

Cea de-a patra ediție a Conferinței Asociației Melanom România, "Inovatia in Melanom-2019. Impreuna pentru o viata mai buna", care va avea loc la Cluj, in perioada 10- 11 mai 2019, militeaza pentru imbunatatirea accesului pacientilor la terapii oncologice eficiente si consolidarea colaborarii cu centrele clinice din tara. Vor fi dezbatute aspecte de frontiera in preventia, diagnosticarea si tratamentul melanomului, ca si actualitati din sistemul de sanatate romanesc.

Prezentarile specialistilor vor alterna cu panel-uri de discutii, workshop-uri si competitii educative, sustinute anul acesta, de peste 30 de speakeri si contributori, pe durata a 2 zile. Conferinta, este adresata in primul rand pacientilor si familiilor afectate de melanom.

Descrierea, programul conferintei si conditiile de participare pot fi consultate pe websitul Melanom Romania.

Melanom Romania este o asociatie de pacienti infiintata in octombrie 2015, pornind de la experienta dramatica a persoanelor diagnosticate cu melanom din Romania. Asociatia este cunoscuta pentru rolul activ in educatia pacientilor si sustinerea accesului neconditionat al acestora la preventie, diagnosticare timpurie si terapii de ultima generatie.

