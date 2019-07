Conferința susținuta de celebrul Raphaël Monticelli, la Muzeul de Arta

Afis

Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituție de cultură care funcționează în subordinea Consiliului Județean Cluj, găzduiește joi, 25 iulie, de la ora 12:00, o întâlnire cu publicul a celebrului poet şi critic de artă din Franţa, Raphaël Monticelli, prilejuită de conferinţa Cartea de artist la întâlnirea cu prietenii.

La această întălnire participă artistul italian Remo Giatti, cunoscut colecţionarilor din lumea întreagă pentru cărţile sale de artist apărute la Editura La Diane Française din Nisa. Întâlnirea va fi moderată de scriitorul şi poetul Ion Cristofor.

Personalitate complexă, ilustru critic de artă, poet şi scriitor strălucit, Raphaël Monticelli s-a născut în 1948, la Nisa. Între 1979 şi 1994 a condus două galerii de artă, în cadrul cărora a cultivat intens interferenţa diverselor arte: literatura, pictura, poezia şi muzica.

A publicat, singur sau în colaborare, numeroase cărţi bibliofile, splendide albume de artă, volume dintre care amintim doar pe cele publicate la Nisa în ultimii doi ani: Dans le vacarme des couleurs (în colaborare cu Fernanda Fedi), Amphisbène et autres chimères (în colaborare cu Eric Massholder), Ballade rythmique (în colaborare cu Rico Roberto), Surge (în colaborare cu Remo Giatti), Vallées et montagnes (în colaborare cu Fumika Sato), Entre deux feuilles d’eau (în colaborare cu Sabrina d’Agliano), Continuons la route ensemble, mon ami (în colaborare cu Marc Monticelli), Les voix de l’ange (în colaborare cu Muriel Désembrois), Et la mémoire rêve d’en rêver (în colaborare cu Martin Miguel), Le poiseau Parisi (în colaborare cu Salvatore Parisi).

Şi-a exersat cu egală pricepere calităţile de dascăl între 1994 şi 1998, în departamentul Alpes-Maritimes şi Var, experimentând noi căi în domeniul educaţiei artistice şi culturale. Nu în ultimul rând, personalitatea polivalentă a lui Raphaël Monticelli e dublată de cea a unui poet original în expresie, cu o senibilitate modernă şi rafinată.

