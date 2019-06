Conferint de presa USLIP Iasi! Iata despre ce se vorbeste - LIVE VIDEO

Laviniu Lacusta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi (USLIP IASI) organizeaza, joi, incepand cu ora 10.30, o conferinta de presa. Conferinta de presa va fi sustinuta de Presedintele USLIP Iasi, prof. Laviniu Lacusta. Aceasta se va desfasura la sediul USLIP Iasi. Subiectul principal al conferintei de presa il contituie punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti la nivelului judetului Iasi si in Tara. Cotidianul Buna Ziua Iasi va transmite in format LIVE VIDEO intreaga conferinta de presa. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. uniunea sindicatelor usl ...