Conferinta "Black Sea and Balkans Security Forum 2019", ziua II: Decebal Fagadau, intalnire cu ambasadorul Republicii Slovace in Romania (galerie foto)

A doua zi a conferinței internaționale Black Sea and Balkans Security Forum 2019 a debutat la Constanța cu panelul intitulat "#NATO & #EU - Stronger Together. The Transatlantic Link and the Security of the Eastern Flank", moderat de domnul ambasador Lazăr Comănescu.Printre cei care susțin astăzi prezentări la Forumul regional de securitate se numără domnii Gen., Șeful Statului Major al Apărării din Italia,, adjunct al Centrului de strategie politică europeană din cadrul Comisiei Europene,, director al Centrului Satelitar al Uniunii Europene,, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale sau, ambasadorul României în Marea Britanie.Temele abordate vizează investițiile în apărare, Cyber Defense și Cyber Deterrence, provocările economice în Balcani și în zona Mării Negre sau Fake News și războiul hibrid.De asemenea, primarul municipiului Constanța,, a avut o întâlnire bilaterală cu E.S. Karol Mistrik, ambasadorul Republicii Slovace în România.Aflat pentru prima oară la Constanța, domnul ambasador a subliniat interesul țării pe care o reprezintă pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre Slovacia și orașul nostru, recunoscând importanța geostrategică a acestuia.Înalți oficiali români și străini, oficiali NATO și UE, reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități în domeniul relațiilor externe și securității naționale, alături de invitații din zona academică din străinătate vor dezbate în sesiuni deschise, dar și în paneluri supuse regulilor Chatham House, temele de interes pentru securitatea României și a zonelor învecinate.„Black Sea and Balkans Security Forum" este organizat de asociația New Strategy Center, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanța, Universitatea Ovidius și Zona Metropolitană Constanța.