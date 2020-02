Conferinta de presa. Gheorghe Hagi, despre meciul disputat intre FC Viitorul si CFR Cluj (video)

Ieri, 14 februarie, FC Viitorul a disputat meciul, în deplasare, cu CFR Cluj, din etapa a 25-a din Liga 1. Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.Ambele echipe au avut ocazii foarte bune de a înscrie, cea mai mare aparținându-i lui Iancu, care a nimerit bara transversală cu un șut de la 25 m în prima repriză, notează fcviitorul.ro.La finalul partidei cu CFR Cluj, managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi a susținut o conferință de presă.„Am încercat să facem față. CFR a controlat totdeauna ritmul și intensitatea jocului. Noi cred că am stat bine. Nu am avut greșeli multe. Cu totate că au avut multe ocazii și puteau să marcheze, noi am avut doar una, aceea a lui Iancu. Asta e. Bine că ne întoarcem cu ceva pozitiv acasă. Viața nu stă într-un meci. A fost o oportunitate pentru noi, am luat doar un punct. Asta e! Ei stau mai bine ca noi în teren”, a declarat Gheorghe Hagi în cadrul conferinței de presă.Sursă foto-video: fcviitorul.ro