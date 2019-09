Conferinta de presa la FC Viitorul. Despre ce s-a discutat (galerie foto)

În cadrul conferinței de presă 'Viitorul Inovează', FC Viitorul a pus accentul pe zona de noutăți implementată de club în acest an, prezentând totodată și ultima inovație pregătită fanilor clubului, alături de FTH Smart Creative.Clubul s-a bucurat de prezența partenerilor și colaboratorilor din diferite zone, precum sponsori, reprezentanți media, reprezentanți ai Ligii Profesioniste de Fotbal, ai Federației Române de Fotbal sau Stadeum Group, bloggeri și vloggeri.În primul rând, clubul se orientează către crearea de conținut de calitate care stârnește implicarea fanilor, generează conversații pozitive și aduce în prim plan întreagul ecosistem al Viitorului: echipă, management, fani, parteneri, sponsori sau furnizori.Pentru FC Viitorul, marketing-ul digital nu se rezumă doar la atingerea și depășirea unor cifre, ci la poziționarea brand-ului Viitorului în 'pole position' în ceea ce privește fan engagement-ul și producerea de plus valoare pentru toate părțile implicate.În acest an competițional clubul a reușit să introducă o serie de tool-uri și inovații digitale și am constatat cu bucurie că publicurile fotbalului sunt receptive. Numeric, în ultimele șase luni, a avut o creștere de 552% de urmăritori pe Instagram, 63,9% pe Twitter și 18,4% pe Facebook, în timp ce între iunie și septembrie, am atins un număr de 238,772 de 'social interactions' pe toate canalele de social media. Din punct de vedere calitativ, aceste cifre, se reflectă în obținerea celui mai mare fan engagement pe Facebook în lunile iunie și iulie, cât și în dezvoltarea triunghiului echipă - jucători - fani, deschizând oportunitatea de a oferi o serie de alte instrumente interactive.Printre acestea, se numără faptul că FC Viitorul a testat două campanii de Trivia Games cu care a interacționat 20% din comunitatea noastră online și pe care intenționăm să le replicăm.În plus, cu suportul celor de la Stadeum Group, am transmis live pe Facebook meciul dintre Viitorul și Gent pentru prima dată într-o partidă europeană pentru o echipă românească, fiind valabil exclusiv publicului aflat în afara României.Turul Virtual al bazei sportive 'Academia Hagi'Ultima inovație o reprezintă demararea unui proiect pilot alături de FTH Smart Creative, prin care clubul a început digitalizarea activităților desfășurate la baza sportivă 'Academia Hagi' a clubului FC Viitorul Constanța.Astfel, scopul acestei colaborări este de a folosi cele mai noi tehnologii pe plan mondial, utilizând vizualizarea și virtualizarea activității și a bazei materiale.În cadrul acestei conferințe de presă, partenerii noștri au facut un demo live și au pus la dispoziție ochelari VR pentru cei interesați să exploreze mai în detaliu fenomenul.Sursă foto: FC Viitorul