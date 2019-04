Conferinta de presa la Opera Nationala Romana Iasi! Managerul Beatrice Rancea face marele anunt - LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepand de la ora 13.00 la Opera Nationala Romana Iasi, managerul institutiei, Beatrice Rancea va sustine o conferinta de presa in care va oferi detalii despre prima premiera de pe scena Operei din Iasi. Prima premiera a anului va fi baletul Cenusareasa, de Serghei Prokofiev, un spectacol solicitat insistent de public, care nu s-a mai jucat pe scena Operei iesene de mai bine de cinci ani. Regia si coregrafia spectacolului poarta semnatura Amaliei Mindrutiu, iar decorul si costumele sunt realizate de Adriana Urmuzescu si Maria Esanu. Vor interpreta baletul si orchestra Operei iesene, sub conducerea muzicala a maestrului Leonard Boga. Premierele vor avea loc pe 20 si 21 aprilie, in Sala Mare, cu incepere de la ora 18:30. Bi ...