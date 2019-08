Conferinta de presa la Parchetul Iasi! Iata ce volum de munca au procurorii ieseni

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, la Parchetul Iasi, a avut loc o conferinta de presa. Oficialii Parchetului Iasi au prezentat un raport de activitate. In raportul de activitate s-a prezentat, atat numarul de procurori existenti in uitate, cat si volumul de lucru pe care acestia il au ''Conform raportului in prima jumatate a anului 2019, in cadrul Parchetului Iasi sunt 29 de posturi de procurori, dintre care 21 sunt ocupate. Din numarul de posturi ocupate, 13 procurori se ocupa de supraveghere, 5 procurori de sectorul judiciar, iar doi procurori de urmarire penala.'' au declarat reprezentantii Parchetului Iasi. La nivel de Parchet exista un numar de aproximativ 60.000 de dosare dintre care 50.000 sunt dosare penale, 27.000 fiind cu autor ...