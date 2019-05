Conferinta de presa, la sediul PNL Constanta. Ce subiecte se discuta

Biroului Permanent Judeţean

În aceste momente, la sediul PNL Constanța din bulevardul Ferdinand, are loc o conferință de presă pe tema deciziilor politice aleConstanța. Conferința este susținută de, președinte PNL Constanța,, prim-vicepreședinte PNL și, primarul municipiului Medgidia.A fost ședința de birou permanent județean iar pe ordinea de zi s-a aflat următoarele două puncte: dizolvarea și numirea biroului interimar din Horia și înscrierea în partid al lui Valentin Vrabie, primarul de la Medgidia.Totodată, Huțucă anunță obținerea unei decizii BPJ pentru depunerea unui proiect de ședința de consiliu local municipal.Bogdan Huțucă:" Din punctul nostru de vedere, primarul de la Medigida a demonstrat că face administrație publică, prin promovarea proiectelor în domeniul culturii, sport, social".PNL are patru consilieri locali la Medigida, insuficienți pentru a ne impune punctele de vedere.„Cercetarea sociologică pe care am făcut-o la Medigida ne-a aratat ca nici anul viitor nu am fi reușit să obținen mai mulți consilieri. Din acest motiv, în interesul cetățenilor din Medigida, întrarea primarului Vrabie în PNL, generează avantaje reciproce. De la proiecte, viziuni în interesul cetățenilor, poate consolida și organizația PNL a localității Medgidia. Vrabie va prelua organizația de la Medgidia și devine astfel președinte interimar”, mai declară Huțucă.Tot Huțucă spune că Valentin Vrabie întră intr-o echipa de primari al căror punct de vedere a fost foarte important în luarea acestei decizii.„Intenția noastră este să cream o echipa între primăria Medgidia și organizația PNL Constanța pentru locuitorii din Medgidia”, transmite Huțucă.„Le mulțumesc colegilor primari pentru unanimitate”, spune Valentin Vrabie.