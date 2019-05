Conferinta de presa, la sediul PNL Constanta. Primarul de la Medgidia, Valentin Vrabie, se alatura partidului (galerie foto)

Biroului Permanent Judeţean

În aceste momente, la sediul PNL Constanța din bulevardul Ferdinand, are loc o conferință de presă pe tema deciziilor politice aleConstanța. Conferința este susținută de, președinte PNL Constanța,, prim-vicepreședinte PNL și, primarul municipiului Medgidia.A fost ședința de birou permanent județean iar pe ordinea de zi s-a aflat următoarele două puncte: dizolvarea și numirea biroului interimar din Horia și înscrierea în partid al lui Valentin Vrabie, primarul de la Medgidia.Totodată, Huțucă anunță obținerea unei decizii BPJ pentru depunerea unui proiect de ședința de consiliu local municipal.Bogdan Huțucă:" Din punctul nostru de vedere, primarul de la Medigida a demonstrat că face administrație publică, prin promovarea proiectelor în domeniul culturii, sport, social".PNL are patru consilieri locali la Medigida, insuficienți pentru a ne impune punctele de vedere.„Cercetarea sociologică pe care am făcut-o la Medigida ne-a aratat ca nici anul viitor nu am fi reușit să obținen mai mulți consilieri. Din acest motiv, în interesul cetățenilor din Medigida, întrarea primarului Vrabie în PNL, generează avantaje reciproce. De la proiecte, viziuni în interesul cetățenilor, poate consolida și organizația PNL a localității Medgidia. Vrabie va prelua organizația de la Medgidia și devine astfel președinte interimar”, mai declară Huțucă.Tot Huțucă spune că Valentin Vrabie întră intr-o echipa de primari al căror punct de vedere a fost foarte important în luarea acestei decizii.„Intenția noastră este să cream o echipa între primăria Medgidia și organizația PNL Constanța pentru locuitorii din Medgidia”, transmite Huțucă.„Le mulțumesc colegilor primari pentru unanimitate”, spune Valentin Vrabie.Valentin Vrabie, primar Medgidia: „Toți primarii din județ avem aceeași problema, toți primarii de opoziție. Singur nu aveam nicio șansă să mă lupt cu PSD și cu președintele lui de la Constanța. Este un obiectiv pentru care mă voi bate, dar acum am și sprijinul PNL. Am fost primar în comuna Peștera două mandate. Am luat-o de la 0 acolo și cred că am reușit să reduc abandonul școlar, șomajul, au rămas doar câteva cazuri de asistați sociali, etc. În 2016 am candidat la Medgidia, ca independent, pot să descriu și acolo interese transpartinice, și au adus orașul în pragul falimentului. După trei ani de zile, pot să spun nu am mai făcut datorii, am plătit datoriile la zi, avem viață sportivă și culturală. Și pe latura economică am reușit să aducem investiții private. Pentru a-mi continua aceste proiecte am ales să întru în PNL, după trei ani ca independent.”„Pretenția mea în negocierea cu PNL a fost ca aleșii locali ai PNL să nu mai voteze alături de PSD în consiliul local Medgidia. Discuțiile sunt de trei ani de zile cu PNL, atunci s-au blocat. Acum s-au reluat și s-au finalizat cu bine”, a spus Vrabie.Valentin Vrabie spune că deși a militat mereu pentru independență, a făcut acest pas pentru a ajuta Medgidia, dar a precizat că el va rămâne independent în PNL, așa cum sunt toți ceilalți primari.Totodată, Huțucă reiterează că toți colegii lui au un grad de libertate dar după ce se supune ceva la vot și nu se respectă decizia partidului, este exclus sau pleacă singur.Președintele Huțucă mai face precizări în legătură cu așteptările partidului de la Valentin Vrabie: "Poziția primarului cu organizația PNL Medgidia nu era una bună, sunt convins că au maturitatea să găsească cele mai bune variante de a colabora, de a-și armoniza personalitățile pentru a lucra pentru județul Constanța. Inamicul nostru este PSD. Singura mea solicitare este cea de a comunica în permanență, în rest nu îmi fac griji, sunt convins ca vom găsi o varianta de ambele părți sărezolvam problemele”, spune Bogdan Huțucă.