Conferinta de presa la TUIASI! Rectorul Universitatii Gheorghe Asachi, prof. univ. dr. Dan Cascaval va vorbi despre ADMITERE 2019 - LIVE VIDEO

prof univ dr Dan Cascaval google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ADMITERE TUIASI 2019 Conferinta de presa sustinuta de rectorul TUIASI, prof. univ. dr. Dan Cascaval. Rectorul Universitatii ''Gheorghe Asachi'' din Iasi sustine, incepand cu ora 11.00 o conferinta de presa in care va aborda mai multe subiecte de real interes, atat pentru studenti, cat si pentru cei care vor sa studieze in cadrul Universitatii Tehnice din Iasi. ADMITERE TUIASI 2019 Prof. univ. dr. Dan Cascaval va prezenta detalii despre ADMITERE 2019, despre programul de studii de licenta, masterat si doctorat, dar si despre viitoarele investitii din campusul Tudor Vladimirescu. ADMITERE TUIASI 2019 Reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi va transmite, in ...