Conferinta despre Raliul Iasului. Toate detaliile privind cea mai importanta competitie automobilistica din tara - LIVE VIDEO

La aceasta ora, la Palatul Roznovanu are loc o conferinta legata de organizarea celei mai importante competitii automobilistice din Tara. Primarul Mihai Chirica alaturi de organizatorii Raliului Iasului vor prezenta toate detaliile ce tin de manifestarea sportiva de la sfarsitul acestei saptamani. In perioada urmatoare, municipiul va gazdui o noua editie a Raliului Iasului, o competitie asteptata de iubitorii de adrenalina. Competitia se va desfasura intre 5 si 7 septembrie, intrecerea din acest an urmand a propune peste 132 de kilometri de probe speciale. "Pentru buna desfasurare a evenimentului Raliul Iasului 2019, se impune inchiderea circulatiei pe unele artere din municipiu, in functie de ne ...