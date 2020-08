Conferinta donatorilor: Comunitatea internationala a mobilizat 252.7 milioane de euro pentru Liban

Comunitatea internaţională a reuşit să mobilizeze duminică un ajutor de urgenţă în valoare de 252.7 milioane de euro pentru Liban, a promis că acesta va fi distribuit direct populaţiei şi a solicitat o anchetă transparentă a cauzele dezastrului, informează AFP. "În această perioadă oribilă, Libanul nu este singur", au asigurat cei treizeci de şefi de stat şi de guvern, miniştri şi oficiali ai unor organizaţii internaţionale, reuniţi la iniţiativa comună a Franţei şi ONU prin videoconferinţă. Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a îndemnat să acţioneze rapid pe participanţi, printre care s-au numărat omologul american, emirul Qatarului, premierii Spaniei şi Italiei şi reprezentanţi ai unor instituţii precum FMI, Banca Mondială şi Crucea Roşie. Foto: (c) Christophe Simon/Pool via REUTERS Uniunea Europeană s-a angajat să contribuie cu 60 de milioane de euro pentru a răspunde "celor mai urgente nevoi", iar Qatarul a promis 50 de milioane de dolari. După dezastrul provocat de exploziile din portul capitalei Beirut, soldate cu moartea a 158 de persoane, rănirea altor 6.000, zeci de dispăruţi şi sute de persoane rămase fără locuinţă, ajutorul internaţional de urgenţă se concentrează în prezent pe patru priorităţi: sănătate, alimentaţie, reabilitarea şcolilor şi a locuinţelor afectate. Va urma apoi refacerea infrastructurii care va fi condiţionată, la fel ca ajutorul internaţional de 11.6 miliarde de dolari promis în 2018 şi neacordat până în prezent, de implementarea unor reformelor profunde, asumate în prezent doar pe hârtie, în pofida angajamentelor repetate ale autorităţilor libaneze de punere a lor în practică. Foto: (c) ERIK S LESSER/EPA "Aceste reforme vor debloca miliarde de dolari pentru poporul libanez. Este timpul ca liderii libanezi să acţioneze decisiv", a declarat Kristalina Georgieva, directoarea generală a Fondului Monetar Internaţional (FMI). AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda)