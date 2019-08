Conferinta emotionanta sustinuta de Mihai Nesu: „Dumnezeu a reusit sa transforme suferinta asta intr-un lucru minunat. Sa ne vedem cu totii in Rai!”.

nesu

Nesu a fost diagnosticat atunci cu fractura de vertebra cervicala si a ramas paralizat, iar de 8 ani se deplaseaza doar cu ajutorul scaunului cu rotile. De-atunci s-a indreptat spre Dumnezeu.

Acum, Mihai a participat alaturi de 200 de tineri la Intalnirea Tinerilor Ortodocsi din Moldova ce a avut loc in acest an la Iasi.

„Dupa doi ani si jumatate de la accident m-am facut ortodox”

Mihai n-a putut ajunge de la Oradea la Iasi, dar a acceptat sa le vorbeasca tinerilor prin intermediul Skype. „Imi pare bine sa ne vedem si rau ca nu am putut ajunge acolo. Eu am cunoscut Ortodoxia si am inceput sa ma aproprii de Dumnezeu la 30 de ani. In viata nu exista esecuri, doar decizii gresite si drumuri care se inchid. Dar Dumnezeu ne deschide altele, e mereu langa noi si ne ajuta. Nelinistea din sufletul meu m-a determinat sa vin catre Ortodoxie”, a spus Nesu.

Si-a amintit apoi de provocarile care au urmat dupa accidentarea din 2011: „Eu abia dupa doi ani si jumatate de la accident m-am facut ortodox. Atunci am inceput sa ma spovesc, sa ma impartasesc. Am avut o perioada foarte grea cu mine, cu cei din jur si nu eram multumit de nimic. Am crezut ca nu mai exista niciun fel de scapare. Schimbarea sufletului nostru necesita timp, daca l-am murdarit si stricat in timpul vietii. Mi-am dat seama ca nu pot schimba de pe o zi pe alta si-am ascultat de duhovnicul meu. Doar cu ajutorul rugaciunilor am reusit”.

„Sunt mai fericit decat inainte de accident!”

Nesu a povestit cum a ajuns inclusiv in mijlocul desertului la Manastirea „Sfantul Antonie” din Arizona, acolo a vrut sa-l intalneasca pe Parintele Efrem Filotheitul.

„M-a primit altcineva acolo si i-am spus: «Parinte eu caut o reteta sa-mi rezolve toate problemele». Si el mi-a zis asa de frumos: «Da. Bine faci. Noi iti dam retete, dar tu trebuie sa incepi sa gatesti». Atunci mi-am dat seama ca aveam reteta de mult prin atatea invataturi pe care le are credinta ortodoxa, care este ca o harta perfecta ce ne ghideaza in viata asta. Nu este in alta credinta o harta mai buna. Toate celelalte sunt putin distorsionate! Dumnezeu, cu timpul, dupa vreo 3-4 ani dupa suferinta si accident, mi-a schimbat un pic firea si lucrurile din jurul meu”.

„Din suferinta mea Dumnezeu a facut ceva foarte bun, dar fara multa participare a mea. Singura mea vointa era sa caut ce e de folos pentru sufletul meu. L-am lasat pe Dumnezeu sa lucreze asa cum stie El mai bine si iata ca a reusit sa transforme suferinta asta intr-un lucru minunat. Viata mea s-a transformat din ceva care putea insemna, cum zic unii, tragedie, blestem, intr-o viata binecuvantata. Pot sa zic ca acum sunt mai fericit decat inainte de accident! Pe lumea asta suntem de folos doar cand incercam sa facem voia lui Dumnezeu”, le-a mai spus Mihai tinerilor de la Iasi.

„Orice zi este o sansa pentru noi”

Dupa ce l-au ascultat pe Mihai Nesu aproape jumatate de ora, participantii la conferinta l-au aclamat ca pe stadion.

„Tinerii trebuie sa aiba o fundatie bazata pe credinta si sa fie placut de Dumnezeu. Ca sa faci asta e foarte greu in ziua de azi, dar duhovnicii va pot ajuta. Sunt ca doctorii cand avem nevoie de ajutor. Duhovnicii ne ajuta sa o luam pe drumul cel bun. Viata este facuta cu necazuri si bucurii. Orice zi este o sansa pentru noi. A fost o bucurie mare sa vad atatia tineri care sunt pe drumul bun, alaturi de biserica. Va doresc in continuare sa petreceti cu bine acolo, sa va fie de folos sufletelor tot ce invatati! Sa puneti in practica toate invatamintele lui Hristos. Sa ajungem cu totii acolo unde vrea Dumnezeu, la sfintenie, si sa ne vedem cu totii in Rai!”, a declarat la final Mihai.



Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.