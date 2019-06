Conferinta internationala ATOM 2019, organizata de catre medicii ortopezi din cadrul SCJU Constanta

Cadre medicale renumite, din țară și străinătate, participă în această săptămână la conferința ATOM 2019. Evenimentul, creat de Asociația Traumatologilor și Ortopezilor din Moldova (ATOM) cu peste 20 de ani în urmă, este în premieră organizat la Constanța. Potrivit unui comunicat transmis de Spitalul Județean Constanța, timp de 3 zile, lectori valoroși, din țară și despre hotare, dar și asistenți medicali specializați în ortopedie și traumatologie, vor aborda teme variate care vor reflecta experiențe valoroase . Evenimentul se va desfășura la sediul Facultății de Medicină din cadrul Universității Ovidius.Printre cei care vor lua cuvântul în cele 3 zile ATOM 2019 este Prof. Dr. Pol Rommens, Primul Președinte al BELGIAN TRAUMA SOCIETY, Head of the Orthopedics and Traumatology Department, în cadrul University Medical Center, Johannes Gutenberg-University of Mainz, Germania. Departamentul pe care îl conduce este considerat Centru de Traumatologie de nivel I. Un alt invitat care ne va onora cu prezența este Prof. Dr. Florin Ramadani, de la Wels-Grieskirchen Klinikum, Austria care ne va ȋmpărtăşi din experiența sa privind anatomia artroscopică a genunchiului, instabilitatea patelară şi reconstrucția artroscopică a LIA.ATOM 2019 ia startul pe 13.06.2019, ora 10.00, cu un curs atractiv pre-conferință, care împreună cu conferința, vor fi creditate de catre Colegiul Medicilor din România, cu puncte E.M.C.Conferința, care reunește la Constanța elite ale ortopediei și traumatologiei, este organizată, pe plan local, de echipa din cadrul secției clinice ortopedie traumatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța. Co-președinții conferinței sunt Dr. Alexandru Octavian Șerban, medicul șel al clinicii și Ș.L. Dr. Bogdan Obadă, medic primar Ortopedie Traumatologie.