Conferinta la Ateneul National Iasi! Iata programul lunii iunie

Echipa Ateneului National din Iasi, la finalul unei perioade pline de evenimente culturale de amploarepe care le-a organizat, isi doreste sa prezinte cateva dintre rezultatele obtinute in luna MAI si, bineinteles, detalii despre ce aduce nou luna IUNIE. Astfel, Marti, 28 mai 2019, la ora 11.00, in Foaierul institutiei, are loc o conferinta de presa in care managerul Ateneului National Iasi va prezenta programul lunii viitoare, invitatii speciali, detalii despre festivalurile SFR (Serile Filmului Romanesc, editia a X-a) si SCART-UMOR (Festival-Concurs International de Grafica Satirica si Literatura Umoristica, editie inaugurala), precum si noua premiera pe care Ateneul iesean o pregateste iubitorilor de teatru,„Amintiri din C ...