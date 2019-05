Conferinta motivationala sustinuta de jurnalistul Andrei Voiculescu si muzicianul Ovidiu Lipan Tandarica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conferinta motivationala sustinuta de jurnalistul Andrei Voiculescu si muzicianul Ovidiu Lipan Tandarica in cadrul FIE 2019. Moderator: Dan Negru. Jurnalistul Andrei Voiculescu (nepotul scriitorului Vasile Voiculescu) a inceput in 1975 sa lucreze la Radio Europa Libera, sectia in limba romana, ca prezentator si redactor muzical, in timpul carierei sale modeland generatii de artisti si jurnalisti prin stilul si calitatea programelor sale de radio. Cunoscutul muzician, compozitor si baterist roman Ovidiu Lipan Tandarica, nascut la Iasi, a facut parte din celebrele trupe “Rosu si Negru” si “Ph ...