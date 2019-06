Inspectoratul scolar judetean Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inspectoratul scolar judetean Iasi organizeaza in data de 26 iunie 2019, la Palas - Congress Hall - sala Chopin, incepand cu ora 9, Conferinta regionala ”Strategii educationale de prevenire a dependentei de internet”. Actiunea va fi urmata la ora 12, la Colegiul National ”Emil Racovita” Iasi de trei ateliere de formare pentru 50 de profesori, intregind astfel evenimentul de multiplicare din cadrul proiectului Erasmus+ ”Log On Back to Life” (2017-1-TR01-KA201-046632), conform agendei anexate. Necesitatea acestui proiect a aparut in contextul in care dependenta de internet a devenit una dintre principalele probl ...