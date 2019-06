Conferinta Saptamana Regiunilor Inovatoare din Europa, Editia a 10-a WIRE X 2019 - FOTO/LIVE VIDEO

Conferinta Saptamana Regiunilor Inovatoare din Europa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Conferinta de presa sustinuta la Palatul Culturii va fi transmisa in format LIVE VIDEO, incepand cu ora 12.30 Miercuri, 26 iunie, la ora 19.30, are loc Deschiderea oficiala a Conferintei, in Aula Ferdinand a BCU, iar joi, 27 iunie, incepand cu ora 12:30, va avea loc, la Palatul Culturii, o Conferinta de presa la care vor lua parte: Vasile Asandei, Director General, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est Nicolaie Hurduc, Ministrul Cercetarii si Inovarii, Romania Signe Ratso, Director general adjunct, Directoratul General pentru Cercetare, Tehnologie si Inovare, Comisia Europeana Daca ti-a placut articolul, t ...