Conferinta unica la Palatul Culturii! Un medic de renume mondial, prezent la intrunire - FOTO

Asociatia Romana de Transplant al Malformatiilor Congenitale a sustinut, astazi, o conferinta. Conferinta a avut loc la Palatul Culturii din Iasi. In cadrul conferintei a avut loc un moment memorabil, in speta, participarea prof. dr. Yoshiaki Hosaka, mentorul celebrului doctor Susanu. In alta ordine de idei, la eveniment au participat si copii din diverse zone rurale ale Moldovei, copii care au fost operati de dr. Susanu si care au avut ocazia de a se intalni cu mentorul medicului mai sus mentionat. Evenimentul a fost organizat si prezitat de doamna dr. Sidonia Susanu, Presedinte al Asociatiei Romane de Tratament al Malf ...