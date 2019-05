Conferinte motivationale incluse in FIE 2019

FIE 2019 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Festivalul International al Educatiei – editia a VII-a - 2019 include in program doua conferinte motivationale sustinute de invitati de exceptie. Programul conferintelor motivationale FIE 2019 este urmatorul: 23 mai, ora 14.30 – 16.30: conferinta sustinuta de jurnalistul Andrei Voiculescu (Radio Europa Libera) si artistul Ovidiu Lipan Tandarica. Conferinta va fi moderata de Dan Negru 25 mai, ora 12.00 – 14.00: conferinta sustinuta de actrita Maia Morgenstern Ambele conferinte vor avea loc in Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iasi. Jurnalistul Andrei Voiculescu (nepotul scriitorului Vasile Voiculescu) a inceput in 1975 sa lucreze la Ra ...