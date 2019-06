Confesiunile Andreei Raicu: „Cand nu a mai fost, am proiectat aceasta dorinta si asupra partenerilor mei de viata, pe care i-am cautat sa fie ca tata”

Fosta prezentatoare de televiziune Andreea Raicu a dezvaluit ce relatie a avut cu tatal sau si cum, de-a lungul anilor, a cautat la iubitii ei acelasi tip de caracter ca la parintele sau.

Andreea Raicu s-a confesat pe blogul sau, acolo unde a publicat un text in care povesteste desre relatia pe care a avut-o cu tatal sau.

„Nu am avut cea mai buna relatie cu tatal meu, cu toate ca in copilarie, ca mai toate fetitele, eram iremedialbil indragostita de el. Mi se parea frumos, inteligent, atotcunoscator, cum pare orice adult unui copil…

… Mi-ar fi placut sa simt asta de la tatal meu, sa stiu ca sunt importanta si ca ma iubeste indiferent de ceea ce am facut. Mi-as fi dorit sa stiu ca este mandru de mine si de realizarile mele si sa stiu ca va fi langa mine chiar daca erau momente in care poate nu imi ieseau lucrurile.

Dar el nu a stiut sa o faca, si nu pentru ca nu ma iubea, din contra. Din atat de multa dragoste pe care nu stia cum sa mi-o arate, isi dorea sa ma motiveze cat mai mult, sa fiu cat mai buna. A reusit, dar a lasat si urme, o presiune care m-a urmarit continuu si cu care uneori ma mai lupt si in ziua de azi si pe care pot sa o recunosc atat de bine si la alte fete care au trait experiente similare”, a marturisit Andreea Raicu.

Vedeta a explicat si cuma cautat ca toti fostii ei parteneri de viata sa semene cu tatal ei.

„Cand nu a mai fost, am proiectat acesta dorinta si asupra partenerilor mei de viata, pe care i-am cautat sa fie ca tata, pentru ca asa fac fetele care au probleme nerezolvate din copilarie… Isi cauta partenerii sau situatii care sa le fie familiare.

Asa ca am cautat mereu sa lupt pentru dragostea lor, asa cum faceam pentru a primi dragostea tatalui meu. Cand o primeam pur si simplu, mult prea usor, nu stiam ce sa fac cu cea. Mi se parea ca nu e reala, autentica, pentru ca nu luptasem prea mult pentru ea, nu luptasem suficient. Stiam ca pentru a primi dragostea adevarata trebuie sa muncesc.

A durat mult sa inteleg de ce nu ma atrageau sau chiar mi se pareau plictisitori baietii care imi aratau acel suport neconditionat si dragostea atat de usor. Ajungeau sa fie prietenii mei cei mai buni si niciodata posibili iubiti. A durat insa si mai mult sa pot sa schimb acest patern bolnavicios care se perpetua inca din copilarie”, a adaugat fosta prezentatoare de televiziune.

„Tot ce mi-as fi dorit de la tata era sa imi spuna ca este mandru de mine si de cine sunt si ca ma iubeste indiferent de orice. Probabil ca asta ar fi oprit lupta mea continua de a-i castiga dragostea.

Au trecut anii si am inceput sa muncesc in televiziune, sa castig premii, sa fiu admirata si apreciata. Stiam ca este mandru de mine, dar nu a stiut sa o arate, iar eu indiferent de ce faceam sau obtineam, in raport cu el ramaneam aceeasi fetita care tanjea dupa dragostea lui”, a incheiat ea.

