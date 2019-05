Confesiunile femeii pe care Dragos Birligea, patron de videochat, a incercat s-o omoare intr-un accident de circulatie. „M-a amenintat ca ma decapiteaza si m-a tinut dezbracata in camp cu cutitul la gat, la -10 grade”

Dragos Birligea (42 de ani), patronul de videochat care a incercat anul trecut sa-si ucida sotia intr-un accident de circulatie a primit, zilele trecute, o condamnare de 9 luni cu suspendare in prima instanta. Testele au aratat ca era drogat in momentul accidentului produs intentionat. In exclusivitate pentru Libertatea, victima, Giorgiana, a acceptat sa-si spuna povestea.

3 februarie 2018. Intersectia Caii Victoriei cu bulevardul Dacia, ora 14:40. Un BMW X5 cu numar de Prahova provoaca un accident in lant in care sunt implicate cinci autoturisme. Sunt si raniti. Imediat dupa impact, o femeie, pasager in bolid, iese urland din autoturism incercand sa scape de mania soferului, un barbat care o lovea continuu cu pumii, cu picioarele si o tragea de par. Matorii intervin si o scot din mainile agresorului, iar barbatul incearca sa fuga. Este prins, iar politistii incep ancheta. Individul agresiv e Dragos Birligea, patron de videochat, iar femeia atacata e chiar sotia lui, Giorgiana Carmen. Testele rapide arata ca barbatul consumase cocaina.

„Am auzit cum ii spuneau sa ma bata, sa ma omoare daca nu-l ascult”

In spatele acestor scene extrem de violente sta o poveste in care drogurile par sa fi avut un rol determinant. Refugiata departe de Romania, intr-un loc sigur si secret, Giorgiana, care intre timp a divortat de Birligea, a acceptat sa vorbeasca despre calvarul trait.

„…In ultimii ani, Dragos a luat-o razna cu drogurile, tragea (n.r. se droga) mult si bea tarie. A intrat intr-un anturaj dubios. Isi facuse niste prieteni prin Galati, Braila, niste mafioti. A devenit din ce in ce mai violent si mai posesiv. Ma acuza ca am pe cineva si ca nu-i dau toti banii pe care ii muncesc. Ma batea cu pumnii si cu picioarele pana lesinam. M-a ars si cu tigara”, spune, cu mare greutate, Giorgiana.

Trei cutite si trei sacose de rafie

Bataile au culminat cu o actiune extrem de violenta, derulata in plina noapte, cu doar o saptamana inainte de tentativa de omor. Femeia a povestit ca a fost dusa pe un camp de la marginea Capitalei unde s-au derulat scene incredibile.

„A luat trei cutite de transat carnea si trei sacose de rafie. M-a dus cu masina pe camp. Am crezut ca o sa mor acolo, ca o sa ma taie in bucati… Mi-a sfasiat hainele cu cutitul si m-a dezbracat in pielea goala. Plangeam, urlam, tremuram. I-am cerut indurare ca am un copil de crescut. M-a lovit, m-a scuipat, m-a injurat, mi-a pus cutitul in coaste. M-a tinut in dezbracata in genunchi si m-a amenintat ca ma decapiteaza. Cand obosea intra in masina si se uita la mine cum inghet la -10 grade, goala”, rememoreaza femeia, plangand in spasme, acea noapte de groaza.

100 de apeluri pe zi

Aresterea preventiva a lui Dragos Birligea nu a adus liniste in viata Giorgianei care, in urma accidentului a pierdut sarcina ajunsa in prima luna. Zilnic, spune ea, primea telefoane.

„O suta de apeluri pe zi va spune ceva?!? Suna si el, dar ii punea si pe altii sa ma sune din inchisoare. Asa am ajuns sa traiesc in teroare. Pierdusem sarcina, tata fuse batut tot de el chiar in casa la el, unde a intrat peste el in toiul noptii. Am schimbat mai multe adrese, numere de telefon. Am vandut ce aveam si acum stau de colo-colo cu chirie. Ma ascund in afara tarii acum. Nu vreau decat sa se termine, sa uite de mine, sa ma lase in pace…”, a povestit Giorgiana.

Schimbarea incadrarii juridice si o pedeapsa cu suspendare

Dragos Birligea a fost eliberat acum cateva zile din Penitenciarul Rahova. O instanta a Tribunalului Bucuresti a decis sa-i schimbe incadrarea din „violenta in familie in modalitatea tentativei de omor calificat”, stabilita de procurori, in „vatamare corporala din culpa”. La aceasta infractiune se adauga alte doua capetele de acuzare – conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante si tulburarea ordinii si linistii publice.

Judecatorii au decis o pedeapsa cu suspendare si au dat un termen de supraveghere de trei ani.

„Schimbarea incadrarii juridice nu e in concordanta cu gravitatea faptelor. Barbatul a dovedit ca este un pericol atat pentru familie, cat si pentru alte persoane. Avem informatii ca dupa ce a fost eliberat o cauta pe clienta mea, fie direct, fie prin alte persoane. Am facut deja demersuri pentru apelul a carui data va fi stabilita”, ne-a declarat avocat Katia-Constanta Cicala, aparatorul Giorgianei.

