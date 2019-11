Confesiunile unei escorte cu peste 900 de clienti. Ce raspuns a primit cand a cerut credit la banca

REBECA

Rebecca Dakin are 37 de ani si a lucrat timp de 9 ani ca escorta. Castiga sume impresionante pentru o singura noapte de distractie si cu unii clienti avea o relatie speciala.



Fosta prostituata spune, intr-un articol publicat pe Daily Mail, ca ajungea sa castige chiar si 1.400 de lire sterline pentru o singura “sedinta”.



Cel mai des era solicitata de Ziua Indragostitilor, pe 14 februarie, cand multi barbati preferau sa se distreze cu o escorta, in loc sa stea cu sotiile lor.



"Aproximatiov 60% dintre clientii mei erau casatoriti sau aveau o iubita”, marturiseste Rebecca. “De multe ori, femeile stiau ca sunt inselate, dar taceau, pentru ca nu-si mai doreau sa faca sex cu barbatii lor”.



Fosta escorta, care scrie acum carti despre relatiile intime si ofera sfaturi, povesteste ca, dupa o partida cu un client la un hotel, acesta a sunat la receptie, sa ceara sampanie si asternuturi curate.



Sotia lui urma sa-l viziteze dupa numai 30 de minute, pentru a petrece impreuna Ziua Indragostitilor.



Rebecca spune ca a inceput sa faca sex pe bani cand avea numai 25 de ani. Nu intrase la facultate si nu-si gasea un loc de munca bun, asa ca s-a gandit ca numai asa poate castiga bani.



Data afara de mama ei, care aflase de noua profesie a tinerei, si-a cumparat un apartament dupa numai 3 luni de cand a inceput sa lucreze.



“Cei de la banca mi-au dat imediat creditul, cand au aflat ca sunt escorta. Functionarul mi-a spus ca niciodata n-au avut probleme cu cliente care au profesia mea”, spune ea.



Nu a lucrat niciodata cu o agentie specializata, doar pe cont propriu, asa incat trebuia sa-si gaseasca singura clientii.



Deseori isi intalnea partenerii in orase exotice, precum Hong Kong sau Dubai si nu accepta sa se intalneasca cu oricine.



“Preferatul meu avea 70 de ani. Era casatorit, dar sotia nu mai dormea cu el, pentru ca sforaia. El avea o fabrica, era foarte bogat si imi facea cadouri scumpe: haine si bijuterii. Avea un simt al umorului deosebit si nu era vorba numai de sex, noi aveam o relatie speciala”.



Dupa 9 ani si aproximativ 900 de clienti, Rebecca a decis sa renunte la aceasta profesie, pentru ca isi doreste o familie.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.