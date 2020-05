Conflict armat intre doua clanuri interlope, in Baia Mare. Zeci de polițiști, jandarmi și militari au intervenit rapid. VIDEO

Un conflict armat a izbucnit, marți, în centrul Municipiului Baia Mare, între membrii unor clanuri interlope, zeci de polițiști, luptători ai trupelos speciale de intervenție ale poliției, jandarmi, chiar și militari intervenind pentru a opri baia de sânge. Mai mulți tineri înarmați cu săbii au intrat într-un magazin Lidl din Baia Mare, moment în care […] The post Conflict armat între două clanuri interlope, în Baia Mare. Zeci de polițiști, jandarmi și militari au intervenit rapid. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.