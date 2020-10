Conflict deschis intre USR și PNL pe seama alegerii lui Florin Iordache șef al Consiliului Legislativ

Deși au mers umăr la umăr la alegerilor locale, USR și PNL continuă disensiunile, lansând reciproc atacuri dure după alegerea lui Florin Iordache șef al Consiliului Legislativ. Liderul PNL, Ludovic Orban, îi acuză pe parlamentarii USR că ar fi votat pentru alegerea lui Florin Iordache la conducerea Consiliului Legislativ, spunând că parlamentarii PNL sunt singurii […] The post Conflict deschis între USR și PNL pe seama alegerii lui Florin Iordache șef al Consiliului Legislativ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.