Conflict in PSD. Care este motivul pentru care liderul senatorilor PSD iși va da demisia

Scandal în PSD, în urma discuțiilor privind susținerea lui Mugur Isărescu pentru un nou mandat de guvernator al Băncii Naționale. Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a amenințat că-și va depune mandatul dacă Mugur Isărescu va fi susținut de formațiune, informează Antena 3. Șerban Nicolae a declarat că niciun senator PSD nu și-a arătat sprijinul pentru