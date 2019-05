Conflict intre Iulia Albu si Catalin Botezatu, dupa inmormantarea lui Razvan Ciobanu

Iulia Albu Catalin Botezatu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La indemnul mamei lui Razvan Ciobanu, Iulia Albu a tinut un discurs la inmormantarea designerului, fapt ce l-a facut pe Catalin Botezatu sa se simta atacat dupa ce a auzit cuvintele criticului vestimentar si i-a spus acest lucru fostei colege. Ce i-au pus parintii lui Razvan Ciobanu in sicriu, la picioare. Nici nu iti imaginezi In alta ordine de idei, Iulia Albu vorbeste despre discursul de la inmormantare si despre relatia cu Botezatu. Aceasta spune ca nu a dat niciun nume in discursul de la inmormantarea lui Razvan Ciobanu, dar recunoaste ca s-a referit la anumite persoane si nu a ezitat sa ii dea o replica lui Catalin Botezatu. "Fiind rugata de mama lui am tinut un discurs. Eu cu ...