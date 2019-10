Conflictul CSM-MJ a bagat-o in ceata pe Raluca Pruna: Fostul ministru incurca termenii referitor la MCV

Raluca Prună, fost ministru al Justiţiei în Guvernul Cioloş, intervine în conflicul dintre CSM şi Ministerul Justiţiei pe tema clasificării draftului raportului MCV. Prună face însă o confuzie între "clasificat" şi "confidenţial". Aceasta îi atrage atenţia lui Tudorel Toader că toate documentele de acest fel sunt confidenţiale, după care recunoaşte într-un comentariu că în acest an s-a procedat în premieră la clasificare.

Aşa cum STIRIPESURSE.RO nota anterior, potrivit legii, se pot clasifica (fapt care atrage nevoia de certificat ORNISS) doar informaţiile a căror divulgare pune în pericol siguranţa naţională. Draftul de raport se află "sub embargou de la publicare" (confidenţial) doar pentru că mai poate suferi modificări până la forma finală, nu pentru că ar conţine informaţii din categoria celor menţionale anterior.

"Lupta unora cu statul paralel, cutumele și regulile nescrise in relațiile cu partenerii ia uneori forme grotești. Azi, CSM și MCV. CSM cere nici mai mult nici mai puțin declasificarea draftului de raport MCV transmis de Comisia Europeană Ministererului Justitiei pentru comentarii. In plus, așa ca și Comisia Europeană sa știe ca nu e de joaca, CSM cere prelungirea termenului pentru a face comentarii - cu o săptămâna.

Întâi un comentariu răutăcios. Eu nu înțeleg de ce conducerea CSM care acționează in nume propriu in chestii in care chiar trebuia întrunit plenul (pentru detalii a se vedea motivele pentru care șapte membri CSM cer revocarea președinție), acum devine mai catolica decât Vaticanul.

Apoi, câteva comentarii despre cum e de fapt cu consultarea prealabila a autorităților romane in privința raportului MCV:

1. Întotdeauna, draftul de raport a fost trimis ca document condidential partii romane, pentru comentarii factuale. Nu existat excepție. Acest raport trebuie adoptat de colegiul de comisari și prin urmare nu poate fi făcut public înainte de data adoptării. Nici măcar ca așa vrea judecătorul Savonea.

2. Întotdeauna termenul de consultare a autorităților romane a fost scurt. Este o chestiune de curtoazie consultarea autorităților romane și, pentru cine are uzanța relațiilor internaționale, ar fi ridicola cererea de prelungire a termenului pentru ca CSM sa facă mise en scene’ul cu convocarea plenului. Plen pe care il ignora in chestiuni mult mai serioase, cand chiar e necesar acest lucru.

3. Refuzul de a comenta pe motiv de clasificare, termen, week end sau umori are o consecință simpla: raportul va fi oricum adoptat, prin ratarea unei ocazii de a face comentarii factuale. Slava cerului ca nu e posibil sa sesizam CCR cu un conflict juridic de natura constitutionala intre CSM și Comisia Europeană, ca aceasta conducere a CSM asta ar fi făcut (fără convocarea plenului CSM, cel mai probabil).

In fine o nota de subsol. Pentru un domn Toader, dacă vi-l amintiți. Acum mai activ pe FB decât atunci când era ministru. Și care își inventează acum o biografie de mare luptător intr-ale transparenței. Ii sugerez ca, in buna tradiție, sa șteargă postarea in care spune ca niciodată draftul de raport MCV nu a fost confidential. E inexacta, ca sa fiu elegantă. Eu cred ca Toader nu a văzut vreun draft de raport MCV vreodată, ca nu pare sa îl fi interesat. Și înainte sa inducă acum opinia publica in eroare și sa se bage in seama, ii reamintesc ca domnia sa ținea secret Raportul GRECO după ce fusese adoptat și ca numai presiunea publica enorma a făcut sa fie ‘declasificat’. Așa ca mai usor cu transparenta pe scări. Și mai usor cu lecțiile pe FB și cu marile dezvăluiri - toate sunt istoria reinventată al unui mandat rușinos la ministerul justitiei", scrie Raluca Prună pe Facebook.