Conflictul din stramtoarea Ormuz capata amploare! SUA a doborat inca o drona iraniana

O nava a marinei SUA s-ar putea sa fi doborat o a doua drona iraniana in stramtoarea Ormuz saptamana trecuta, a declarat marti un responsabil american, adaugand ca armata nu are o confirmare definitiva in acest sens, potrivit Reuters si AFP. Astfel, SUA considera ca au doborat o a doua drona iraniana la 18 iulie in stramtoarea Ormuz, asa cum a declarat comandantului fortelor americane in Orientul Mijlociu, informeaza agerpres.ro. A inceput RAZBOIUL intre SUA si Iran: Armata americana a doborat o drona iraniana "Ca intotdeauna a fost o situatie tactica complexa. Noi credem ca doua drone au fost tintite cu succes", a afirmat generalul Kenneth McKenzie intr-un interviu acordat din Siria pentru ...