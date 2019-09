Conflictul Guvern-Președinție, dezbatut la CCR. Ce au susținut reprezentanții Administrației Prezidențiale și ai Guvernului

Reprezentanții Administrașiei Preyidențiale și Guvenului au susținut în fața judecătorilor CCR puncetel de vedere privind existenţa unui conflict juridic pe tema refuzului președintelui de numire a miniştrilor interimari propuși de premier, sesizat de premierul Viorica Dăncilă. Secretarul general al Guvernului, Toni Greblă, a declarat, miercuri, în faţa judecătorilor CCR, că în momentul în care Viorica The post Conflictul Guvern-Președinție, dezbătut la CCR. Ce au susținut reprezentanții Administrației Prezidențiale și ai Guvernului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.