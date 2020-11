Confortul clientilor, mai presus de orice“: Solid House are o oferta imbatabila in luna noiembrie, conceputa special pentru clientii sai

În luna noiembrie, cei care își achiziționează un apartament în Solid Residence Zona Intim sau Mamaia La Butoaie beneficiază de un sprijin substanțial din partea companiei.

Voucherul de până la 3.000 de euro poate fi folosit în magazinele Solid Store sau Mesta, ori pentru achiziționarea unui al doilea apartament Solid House dupa incheierea promotiei timp de 12 luni.

Reprezentanții Solid House pot fi contactați la numerele de telefon 0736.37.37.37, 0736.888.999 și 0799.47.47.47.

Solid House este compania care tine cont de nevoile clientilor sai si, acționând în spiritul acestei idei, vine în sprijinul tuturor celor ce doresc să se mute „la casă nouă“.„Am ales să punem mai presus de orice confortul clienților noștri și pentru aceasta am deschis porțile unei noi promoții“, au precizat reprezentanții companiei Solid House.De ani de zile, dezvoltatorul imobiliar Solid House s-a dovedit a fi in topul preferintelor constantenilor in materie de apartamente noi , tocmai de aceea, în luna noiembrie, cei care își achiziționează un apartament în Solid Residence Zona Intim sau Mamaia La Butoaie beneficiază de un sprijin substanțial din partea companiei pentru mobilarea locuinței, prin oferirea unui voucher de pana la 3.000 de euro .„Voucherul este valabil în magazinele MESTA piatră naturală și Solid Store, sau la achiziția unui nou apartament în proiectele Solid House timp de 12 luni dupa terminarea promotiei “, au precizat reprezentanții companiei.Oferta este limitată și supusă unui regulament cu termene și condiții.Reprezentanții Reprezentanții Solid House pot fi contactați la numerele de telefon 0736.37.37.37, 0736.888.999 și 0799.47.47.47.De asemenea, detalii despre promoția lunii noiembrie, dar și despre proiectele Solid House pot fi regăsite pe site-ul www.solidhouse.ro.