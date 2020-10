Confruntare de FOC intre candidații la funcția de vicepreședinte al SUA: Asistam la cel mai mare EȘEC

Candidata democrată la funcţia de vicepreşedinte al SUA, Kamala Harris, a denunţat modul în care administraţia Trump a gestionat pandemia noului coronavirus drept "cel mai mare eşec" din istoria americană în deschiderea dezbaterii televizate împotriva vice-preşedintelui republican Mike Pence, informează AFP şi dpa.

"Americanii au asistat la cel mai mare eşec al oricărei administraţii prezidenţiale din istoria ţării noastre", a declarat senatoarea democrată în vârstă de 55 de ani în timpul primei şi unicei dezbateri cu republicanul Mike Pence, 61 de ani, care a avut loc miercuri la University Utah din Salt Lake City. Senatoarea democrată i-a acuzat pe Trump şi pe Pence că "încă nu au un plan" pentru a face faţă crizei şi şi-au "pierdut dreptul la re-alegere".



Actualul vicepreşedinte republican, care urmăreşte să câştige alături de Donald Trump un nou mandat, şi-a acuzat rivala democrată că subminează încrederea americanilor într-un viitor vaccin împotriva COVID-19 prin exprimarea de îndoieli cu privire la credibilitatea declaraţiilor preşedintelui Trump pe acest subiect, informează Agerpres.



"Faptul că dumneavoastră continuaţi să subminaţi încrederea oamenilor într-un vaccin dacă vaccinul apare în timpul administraţiei Trump este revoltător", a acuzat Mike Pence. Această afirmaţie a venit în replică la următorul punct de vedere exprimat de Kamal Harris: "Dacă medicii ne spun că trebuie să îl facem, voi fi prima la rând cu cei care îl vor primi. Dar dacă Donald Trump ne spune să îl facem, nu îl voi face".



Pence a apărat eforturile administraţiei de combatere a pandemiei, inclusiv decizia preşedintelui Trump de la sfârşitul lunii ianuarie de a restricţiona călătoriile dinspre epicentrul pandemiei din China. "Vreau ca poporul american să ştie că încă din prima zi preşedintele Donald Trump a pus sănătatea Americii pe primul loc", a subliniat actualul vicepreşedinte, potrivit Reuters.



Mike Pence i-a lăudat pe americani şi a susţinut că Harris ignoră sacrificiile făcute de aceştia."Poporul american a trebuit să se sacrifice mult prea mult din cauza incompetenţei acestei administraţii", a replicat Harris.



Kamala Harris a afirmat că publicul are dreptul să ştie cui îi este dator preşedintele american."Ştim acum că Donald Trump are datorii şi că datorează 400 de milioane de dolari", a spus Harris, referindu-se la recentele dezvăluiri despre finanţele liderului de la Casa Albă.



"Ar fi foarte bine să ştim cui îi datorează preşedintele Statelor Unite - comandantul şef - pentru că poporul american are dreptul să ştie ce anume influenţează decizia preşedintelui".

Senatoarea democrată l-a acuzat cu această ocazie pe preşedintele Trump că ascunde adevărul.



Vicepreşedintele Mike Pence şi-a exprimat susţinerea faţă de acţiunile preşedintelui împotriva grupării Stat Islamic."Preşedintele Trump a dezlănţuit armata americană şi forţele noastre armate au distrus califatul ISIS şi l-au doborât pe liderul lor (Abu Bakr) al-Baghdadi", a afirmat Pence. Cu acest prilej a punctat faptul că părinţii ostaticei ucise de gruparea jihadistă, Kayla Mueller, se află în audienţă.



Kamala Harris a criticat acţiunile de politică externă ale lui Trump, pe care l-a acuzat că se îndepărtează de prieteni şi se apropie de lideri autoritari. Donald Trump "preferă ce spune Vladimir Putin în defavoarea comunităţii americane de informaţii", a susţinut Harris.



Pe un ton evident mai civilizat, cu mult mai puţine întreruperi şi chiar complimente, dezbaterea candidaţilor la funcţia de vicepreşedinte al SUA a oferit o imagine puternic contrastantă cu duelul candidaţilor la preşedinţie Donald Trump şi Joe Biden. Chiar dacă s-au întrerupt, vicepreşedintele republican şi senatoarea democrată şi-au mulţumit reciproc şi, în general, s-au ascultat.



"Doresc să vă felicit, aşa cum am făcut-o şi telefonic, pentru această nominalizare istorică", i-a spus Pence senatoarei de California cu origini imigrante."Respect faptul că Joe Biden şi-a dedicat 47 de ani din viaţă slujirii statului. De asemenea,vă respect cariera în serviciul public", a adăugat actualul vicepreşedinte, care a primit mulţumiri din partea rivalei sale pentru aceste complimente.