Confruntare Donald Trump – Xi Jinping, la prima adunare mondiala a OMS de la debutul pandemiei. Anunț despre primul vaccin COVID-19

Cel mult 20% din populația celor mai afectate regiuni din lume au dezvoltat o anumită imunitate, procent care în general este sub 10%, au afirmat reprezentanții OMS în cadrul primei reuniuni mondiate a șefilor de state și specialiștilor din sănătate, la care au participat inclusiv Donald Trump și Xi Jinping prin videoconferință. Dezbaterile au fost […]