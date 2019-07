Confruntare intre fosti. Bote despre Alex Bodi: ”Cred ca te saturi de atata ciorba… mai vrei si friptura”

Alex Bodi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ex-ul si actualul Biancai Dragusanu s-au vazut pentru prima data. Intalnirea de gradul 0 s-a petrecut la unul dintre cele mai grandioase evenimente care a avut loc recent, in Capitala: Miss Fashiontv Europe 2019. Dupa ce s-a aflat, in premiera, fata in fata cu Alex Bodi, celebrul designer Catalin Botezatu a facut marturisiri savuroase. ”Miss Fashiontv Europe 2019″ i-a adus laolalta pe fostul si actualul iubit al Biancai Dragusanu. Pentru prima data, Catalin Botezatu si Alex Bodi au dat ochi in ochi. La finalul show-ului de moda, Bote a vorbit, in exclusivitate pentru site-ul nr.1 din Romania, despre musculosul alaturi de care Bianca Dragusanu traieste o frumoasa poveste de dragoste. ”T ...