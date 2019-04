Confruntare Iordache - Toader in comisia pentru legile justiției: Suntem aici dintr-o regretabila eroare a Guvernului / UDMR ințeapa PSD

Președintele comisiei speciale pentru legile justiției, Florin Iordache, i-a adus marți, în Parlament, ministrului Justiției prezent la ședința pe codurile penale, critici pentru netraspunerea deciziilor CCR în codurile penale prin ordonanță de urgență.

„Suntem aici pentru ca dintr-o regretabila eroare a guvernarii PSD-ALDE, Guvernul nu a reusit sa implementeze deciziile constitutionale potrivit CCR. De aceea am invitat azi reprezentantii ministerului. Au avut luni de zile la dispozitie. Si din saptamana in saptamana, din luna in luna, ne-am trezit in aprilie si suntem in aceeasi situatie”, a spus Iordache.

Toader a ascultat cu atenție discursul lui Iordache și nu a făcut comentarii.

Pe de altă parte, Marton Arpad (UDMR) a criticat faptul că majoritatea PSD-ALDE nu a început să modifice în legislativ codurile penale imediat după deciziile CCR și a așteptat Guvernul să dea OUG.