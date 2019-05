Confruntarile VIOLENTE continua in Venezuela: Gaze lacrimogene și gloanțe de cauciu impotriva protestatarilor / VIDEO

Forțele de securitate din Venezuela au folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc asupra persoanelor care protestau față de Guvernul lui Maduro, a relatat postul Todo Noticias, citat de site-ul agenției Dpa, scrie Mediafax.

Protestatarii au atacat forțele de securitate cu pietre și bețe.

Cel puțin 100 de persoane au fost afectate de gaze lacrimogene în cartierul La Florida din Caracas.

Liderul opoziției venezuelene, Juan Guaido, a făcut miercuri apel la organizarea "celui mai mare protest" din istoria Venezuelei.

Juan Guaido a informat marți că se bucură de susţinerea armatei, dar Administraţia Nicolas Maduro a transmis că a dejucat o tentativă de lovitură de stat de amploare limitată.

Video from #Venezuela today shows Protestors fleeing as gunshots heard in background.



Reports of at least 100 wounded, 2 killed (CNN) pic.twitter.com/dzV93Hi3pd — Joyce Karam (@Joyce_Karam) May 2, 2019