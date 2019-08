Congres PSD. Viorica Dancila, candidat al partidului la alegerile prezidentiale. Vot unanim. Declaratii ale premierului

„Îmi iau energia de aici, dintre oameni. Este un Congres despre România și despre noi, PSD, despre cum ne scriem mai departe istoria și despre viitorul nostru. Avem o competiție electorală în care unitatea va fi cheia succesului.



Sunt un om dintre oameni, născut într-un oraș mic, într-o familie simplă de oameni muncitori. Sunt soție, mamă, am o familie frumoasă pe care o iubvesc enorm și care mi-a stat mereu alături. Cred enorm în oameni , în poporul român care merită și poate întotdeauna mai bine. Sunt și voi rămâne mereu alături de oameni, asta cred că este menirea omului politic.



Spre deosebire de alții, eu țin cu oamenii. Eu nu mă lupt împotriva nimămui, ci țin cu oamenii. Sunt 23 de ani de muncă în PSD. Am plecat de laa baza partidului, am lipit afișe, am făcut campanie din ușă în ușă.



Sunt un om plecat de jos, am pornit în viață cu aceleași premise cu care pleacă majoritatea tinerilor. Am muncit mereu pentru lucrurile în care am crezut.



Această țară nu poate fii conduusă de la Cotroceni sau de la Guvern. România trebuie condusă alături de oameni și nu o dată la cinci ani ci în fiecare zi de muncă pentru că președintele este dator să muncească pentru țară, să înceapăp o transmofrare profundă de la rădăcini. Vreau o Românie în care nimeni nu trebuie să se teamă. Domnia legii și garantarea securității sunt priorități. Am promis pedepse drastice pentru violatori, criminali și pedofili și asta voi face. Am promis o reformă a MAI care se va încheeia atunci când nimănui nu-i va mai fi teamă pentru el și ai lui. Mă voi lupta pentru o Românie sigură în care cei vulnerabili să nu devină victime din cauza vullnerabilităților sistemului.



Reformele în sănătate și învățământ trebuie susținute. Avem nevoie de un act educațional modern care să dea României noi generații de profesioniști. Reforma în sănătate a început cu dotrarea spitalellor cu aparatură performantă și creșterea salariilor medicilor ca să rămână în țară.”