Congresul East Meets West 2019 - excelenta in tratarea bolilor cardiovasculare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Specialistii cardiovasculari si EndoVasculari din SUA si Europa au raspuns afirmativ pentru a treia oara medicilor romani la invitatia de a participa la cel mai prestigios eveniment medical al anului: Congresul East Meets West 2019, care abordeaza excelenta in tratarea bolilor cardiovasculare. Dupa succesul inregistrat la editiile anterioare, nume de referinta din medicina mondiala se vor reuni la Bucuresti, intre 26 si 28 septembrie la Hotel Marriott. Scopul principal al Congresului este acela de a oferi sansa participantilor romani de a sta fata in fata cu lideri de opinie internationali din domeniu ce vor impartasi din cunostintele, opiniile lor, dar si din secretele profesionale. Asa s-a intamplat anul trecut can ...