Congresul PSD va avea loc pe 21 martie, dar nu in format clasic, pentru ca s-ar aduna peste 1.000 de persoane/ Firea: Hotararea se va lua in Comitetul Executiv

Preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, spune că PSD nu va mai putea organiza un congres după formatul clasic, întrucât la eveniment ar urma să participe peste o mie de oameni, iar acest lucru contravine deciziei autorităţilor de a limita numărul de participanţi la adunările publice. Firea spune că actuala conducere a partidului va trebui să decidă dacă pe 21 martie se va organiza congres online sau video.

”Am discutat cu domnul preşedinte Ciolacu şi mi-a confirmat că va fi congres pe 21 martie, dar hotărârea se va lua în Comitetul Executiv dacă va fi online sau video”, a spus Gabriela Firea duminică seară, într-o emisiune la Antena 3.

Ea a spus că la un sector din Capitală are peste 30 de delegaţi la Congresul PSD.

Întrebată dacă va candida pentru o funcţie din partid, Firea a răspuns că a fost ”amărâtă” de discuţiile din presă care spune că cei de la PSD ”se bat pe ciolan”.

”Care ciolan? Când am văzut aceste comentarii am spus eu renunţ la locul care mi s-ar fi cuvenit mie, pentru liniştea echipei, pentru liniştea partidului, pentru a dovedi prin fapte că noi suntem alătur de oameni şi de problemele lor, că nu trebuie să ne batem între noi pentru funcţii. După ce am anunţat că nu mai candidez la funcţia de preşedinte executiv, am avut o discuţie cu Marcel Ciolacu care mi-a spus cm nu vede echipa fără mine şi mi-a dat timp de gândire săptămână. A fost măgulitor”, a mai spus preşedintele PSD Bucureşti.

Congresul PSD, care ar fi trebuit să aibă loc în 29 februarie, a fost amânat pentru 21 martie, din cauza coronavirusului. La eveniment ar trebui să participe peste 1.500 de persoane.

În contextul înmulţirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, autorităţile au decis să interzică adunările publice cu mai mult de 1.000 de participanţi.