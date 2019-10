Connect-R, declaratie bomba: „Am consumat substante interzise.”

connect r

Connect-R a uimit pe toata lumea cu o declaratie cel putin socanta. Artistul a recunoscut ca a consumat substante interzise in tinerete, in direct la o emisiune tv.

Connect-R se numara printre cei mai iubiti artisti ai momentului, insa putini stiu ca la incpeutul carierei sale el a trecut prin momente grele. Invitat in emisiunea La Maruta, cantaretul a recunoscut ca a fost o perioada in care a consumat droguri, insa sportul a fost cel care l-a salvat.

El a mai povestit ca isi doreste sa traga un semnal de alarma pentru toti tinerii din ziua de astazi care se gandesc, sau deja consuma substante interzise. Intrebat daca aceasta povestea i-a afectat casnicia cu sotia sa Misha, Connect-R a precizat ca nu exista absolut nicio legatura, pentru ca acest lucru s-a intamplat acum multa vreme, cand nici nu o cunostea pe cea care este acum mama fiicei sale.

„Piesa mea se numeste „Independenta”, dar e un joc de cuvinte, se poate citi si „In dependenta”. Am trecut printr-o capcana, cumva. Lumea asta a showbiz-ului este o lume in care ti se pot oferi armele perfecte pentru a te sinucide, pentru a te distruge. Piesa asta vine sa traga un semnal de alarma in randul pustilor si acolo sunt experiente de-ale mele expuse in versuri, mesajele trebuie citite printre randuri. Am consumat si eu la vremea mea nistre „treburi” nasoale, substante interzise. Lumea asta a showbiz-ului este plina de copii, care n-au primit atentie, traumatizati, care si-au gasit modul prin care sa primeasca aplauzele, iar drogurile vin sa completeze tabloul, cumva. Norocul meu a fost ca iubesc sportul foarte mult, iar consumul de substante ma oprea din a face sport.

Aceste povesti nu mi-au afectat casnicia cu Misha, erau inainte. Nu e nicio smecherie, copii, nu va mai drogati! Ok, omul invata din greseli, insa nu avem timp sa facem toate greselile. Eu cu Misha si Maya vom fi o familie mereu.”, a povestit Connect-R.

