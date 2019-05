Conservatorii il considera pe Boris Johnson favorit sa-i succeada Theresei May

Fostul sef al diplomatiei britanice Boris Johnson este favoritul clar sa-i succeada sefei Executivului de la Londra, Theresa May, potrivit unui sondaj publicat sambata intre membrii Partidului Conservator, care au declarat ca il vor vota pe Johnson in functia de lider al "Tory" atunci cand vor fi convocate alegeri primare in partid.