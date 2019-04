Consilier al lui Dancila crede ca s-ar putea activa art.7 impotriva Romaniei pe tema protocoalelor și a completurilor nelegale

Consilierul onorific al premierului Viorica Dăncilă, fostul ministru Ilan Laufer, a scris joi, pe Facebook, că este „jenantă” poziția parlamentarului german care a cerut activarea articolului 7 împotriva României pe tema luptei anticorupție și a precizat că un subiect care ar putea „declanșa cu adevărat” procedura cea mai severă din Tratatul UE este existența protocoalelor secrete și a completurilor nelegale.

„Gunther Krichbaum (CDU), preşedinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestagul german face campanie electorala pe spatele Romaniei, promovand politica dublului standard si pe cea a Europei cu doua viteze. Gunther Krichbaum a transmis o scrisoare domnului Jean-Claude Juncker prin care solicita declansarea art 7 impotriva Romaniei. Serios? Este jenant sa faci referire la drepturile omului in Romania si sa nu condamni existenta protocoalelor secrete, a completelor de judecata nelegale si neconstitutionale, care au distrus si distrug vietile mult prea multor romani, acesta fiind chiar un subiect care ar putea declansa cu adevarat art 7 impotriva Romaniei. Poate fi vorba de un dublu standard si in ceea ce priveste drepturile omului? Pana nu discutati de aceste subiecte care ridica intrebari fundamentale in societatea romananeasca din punctul meu de vedere nu sunteti credibil, mai ales ca de ani de zile sustineti ca “Romania este pregatita sa adere la spatiul Schengen, dar totusi sa mai asteptam putin”. Cat sa mai asteptam?”, a scris Ilan Laufer.

Președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag Gunter Krichbaum i-a transmis, miercuri, o scrisoare șefului Comisiei Europene Jean-Claude Juncker să activeze articolul 7 din Tratatul UE pentru România, motivând că din 2016 guvernele române au împiedicat sistematic lupta anticorupție.