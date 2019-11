Consilier județean PSD: Partidul meu este o balena eșuata

Consilierul judeţean al PSD Timiş Mihai Ritivoiu a făcut, pe blogul personal, o analiză a partidului, după alegerile prezidenţiale. El spune că ”în locul lui Năstase, Geoană, Rus, Puşcaş îi avem pe Andruşcă – Marele Vulcanizator – Ministru al Economiei şi pe Caraşol – electrician cu diplomă de studii falsificată – director Transelectrica” şi compară The post Consilier județean PSD: Partidul meu este o balenă eșuată appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.