Consilier local din Iasi, declarat incompatibil

Primaria Oteleni

Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul consilierului local din cadrul Consiliului Local al comunei Oteleni,Ionela Ursache. In calitate de consilier local, Ursache a participat la deliberarea si adoptarea unei Hotarari a Consiliului Local din data de 28 mai 2017 privind aprobarea colaborarii intre Consiliul Local si Centrul Diecezan Caritas Iasi, in vederea incheierii unui contract de furnizare a serviciilor social-medicale. De asemenea, ulterior adoptarii Hotararii, persoana evaluata a incheiat in data de 04 iulie 2017 un contract individual de munca cu Centrul Diecezan Caritas Iasi. Astfel, persoana eval ...