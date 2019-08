Consilier prezidential: De sapte ori s-au schimbat granitele Romaniei de la infiintarea statului roman. Sa te poti ruga in limba ta e esential

Sandra Pralong, consilierul de stat in cadrul Administratiei Prezidentiale, le-a transmis romanilor din afara granitelor, prezenti luni la Universitatea de Vara de la Izvoru Muresului, "salutul si pretuirea presedintelui Romaniei", subliniind ca statul roman trebuie sa fie mai atent cu nevoile pe care le au in tarile in care traiesc.