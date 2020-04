Consiliere psihologica online 24/7 pentru cei aflati in linia 1 in gestionarea Covid-19 si persoanelor vulnerabile afectate

Asociatia Joc Responsabil pune la dispozitie serviciul de consiliere psihologica online 24/7, dezvoltat pentru jucatorii cu potentiale probleme legate de jocurile de noroc, si persoanelor aflate in linia intai in gestionarea actualei epidemii SARS-CoV-2 care a afectat si Romania: medici, paramedici, asistenti medicali, infirmieri, cadre militare, politisti, jandarmi, pompieri sau alte persoane aflate in dificultate, in varsta sau cu handicap.