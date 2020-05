Consilierii general ai ALDE din București anunța ca acționeaza intotdeauna in interesul Bucureștiului și a bucureștenilor

Consilierii general ai ALDE din București anunță că acționează întotdeauna în interesul Bucureștiului și a bucureștenilor. Precizările au fost făcute de Ion Valentin Voicu, consilier general al ALDE, care a enumerat o serie de proiecte care au fost susținute și acum sunt proiecte finalizate sau puse în operă:

”Împreună cu colegii mei, Tudor - Tim Ionescu, Alexandru Baicu Ciudin și Tomniţa Michaela Florescu din Consiliul General am sustinut, am propus și am aprobat întodeauna proiecte pentru dezvoltarea Municipiului București.

Proiectele pentru susținerea cazurilor sociale din Municipiului București ne-a fost una dintre preocupări.

Vom susține, în continuare, proiectele benefice pentru cetățenii Municipiului București.

Astfel, se desfășoară, în ritm alert, lucrările la Ansamblul rezidențial de locuințe sociale construit de Compania Municipală Imobiliară București prin Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Sunt deja gata subsolul (cu parcare subterană având 91 de locuri, adăposturi de apărare civilă, boxe, spații tehnice, etc.) și parterul pentru primul bloc al complexului de locuințe.

Vor fi construite peste 600 de apartamente aici. Termenul de finalizare estimat pentru acest prim bloc al ansamblului este septembrie 2020.

Pe șantier sunt respectate toate normele igienice și sanitare impuse pentru aceasta perioadă, precum și normele de siguranța și protecția muncii.”, a spus Voicu Ion Valentin, Consilier General, Președinte Comisia de Sănătate și Protecție Socială CGMB.